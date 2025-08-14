Четверг, 14 Августа 2025 15:30

АрмИнфо. Если условно считать события прошедшей недели важным поворотным моментом в политической жизни Армении, то стоит оглянуться назад, а затем вперед, чтобы оценить тот ущерб, который деятельность правительства Пашиняна нанесла армянскому народу, и тот ущерб, который может быть нанесен в будущем. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

"Я не буду касаться разрушительных последствий, которые были нанесены армянской демократии, отношениям с диаспорой, Армянской церкви, экономике, социальным структурам, судебной системе, СМИ, гражданскому обществу и каждому гражданину. Этот перечень безрадостен. Я коснусь лишь онтологических вопросов: суверенитета, территориальной целостности, безопасности, войны и мира. За последние семь лет мы потеряли весь Арцах, тысячи жизней, бесчисленное количество раненых, инвалидов и пропавших без вести, пленных в Баку, значительную часть территории Армении, находящуюся под контролем Азербайджана, уступку по так называемому "Зангезурскому коридору" в стратегически важной части страны и роспуск Минской группы ОБСЕ.

После полной реализации так называемого "мирного соглашения" можно ожидать дальнейшего подрыва суверенитета Армении: конституционные изменения, новые территориальные уступки, включая так называемые анклавы на стратегических транспортных маршрутах коридора "Север-Юг", возможное частичное разоружение и ограничение наших возможностей по обеспечению безопасности, а также ужасающая перспектива ареста и передачи армян Азербайджану только за то, что они участвовали в борьбе за самоопределение в Арцахе. И всё это без даже минимальных гарантий безопасности Армении и долгосрочного мира", - подчеркнул экс-министр.

Он указал на ещё одно обстоятельство: утверждение о том, что "если бы мы не уступили коридор таким образом, они бы взяли его силой", безосновательно, неприемлемо и крайне опасно. "Правительство, которое давало бы подобные оправдания своим неудачам, давно не имело бы права находиться у власти. Во- вторых, Пашинян публично признал, что уступил весь Арцах, чтобы предотвратить подобный исход. Теперь он уступил и то, и другое. Я написал эту заметку ровно за пять минут, поэтому прошу прощения за множество других примеров из прошлого, настоящего и обозримого будущего, которые я не коснулся. Однако даже эта неполная картина говорит сама за себя", - написал Вардан Осканян.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе

- "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.