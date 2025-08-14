Четверг, 14 Августа 2025 15:25

АрмИнфо. По состоянию на 15 июля 2025 года в Степанакерте были демонтированы все 25 статуй и бюстов, увековечивающих память известных деятелей, которые десятилетиями формировали культурный облик столицы Арцаха. Об этом сигнализирует пресс-служба Министерства культуры НКР, представившая карту расположения статуй, уничтоженных оккупационным режимом Азербайджана в Степанакерте.

Факты этого варварства, согласно источнику, подтверждаются анализом спутниковых снимков Google Earth, а также публикациями, сделанными в азербайджанском сегменте социальных сетей. Так, были демонтированы памятники деятелям культуры, среди которых Генрих Бархударян, Ованес Туманян, Хачатур Абовян, Ваграм Папазян, Шарль Азнавур, Ованес Айвазовский, и известный правозащитник Андрей Сахаров.

Кроме того, были демонтированы памятники или бюсты героям Великой Отечественной войны - маршалу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, дважды Герою Советского Союза, летчику Нельсону Степаняну, представителям национально-освободительного движения - Ашоту Гуляну (Бекор), Христофору Иваняну, Анатолию Зиневичу, Юрию Погосяну.

"Демонтированы также памятники деятелям революционного движения - Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, Александру Цатуряну. Судьба же бюста Александра Грибоедова выясняется", - добавили в Министерстве.

При этом отмечается, что судьба демонтированных монументов официально неизвестна, однако, учитывая последовательную политику Азербайджана, направленную на уничтожение армянского культурного наследия на оккупированных территориях, с большой вероятностью они были уничтожены.

"Примечательно, что авторами этих работ были как армянские, так и известные зарубежные скульпторы, в том числе широко известные российские мастера Салават Щербаков и Владимир Потоцкий", - обратили внимание в Минкультуры НКР.

В связи с этим в Министерстве напомнили, что уничтожение памятников в Степанакерте является грубым нарушением Международного гуманитарного права, Конвенция ЮНЕСКО 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, проводимая Азербайджаном политика нарушает решения Международного суда ООН, которые обязывают Азербайджан обеспечить защиту армянского культурного наследия.

"Азербайджан несет полную международно-правовую ответственность за преднамеренное и систематическое уничтожение историко-культурного наследия Арцаха, являющейся формой культурного геноцида. Уничтожение памятников в Степанакерте - это целенаправленная попытка уничтожить историческую память, культурную самобытность и духовное наследие народа Арцаха", - резюмировали в Минкультуры НКР.

Напомним также, что по разным данным, в Арцахе под контролем азербайджанской стороны осталось 28 музеев, из коих 12 - в Шуши, 5 - в Степанакерте, 4 - в Гадруте, 3 - в Мартунинском районе, и по 2 - в Мартакертском и Аскеранском районах. Между тем, Азербайджан проводит целенаправленную политику не только по уничтожению культурного наследия Арцаха, но и меняет архитектурный облик оккупированных территорий, тем самым пытаясь уничтожить как культурную память арцахского народа, так и его стремление к возвращению на свои территории.