АрмИнфо. Находящийся под арестом лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян обратился с рядом вопросов к генеральному прокурору РА Анне Вардапетян.
В своем письме, текст которого распространило движение, архиепископ призвал считать свое обращение открытым письмом к Генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и компетентным структурам правоохранительной системы.
"Около месяца назад я потребовал опубликовать полную версию записи знаменитой записи. Вы поступили неправильно. Более того, вы заявили, что они не были смонтированы и не были сфальсифицированы. Теперь, когда предварительное следствие завершено (о, сюрприз! предварительное следствие по делу о терроризме века завершится через месяц), мой адвокат Ованнес Худоян это сделал. Картина предельно ясна и недвусмысленна: так называемая запись - фальшивка, смонтирована, вырвана из контекста и не имеет абсолютно никакого отношения к пропаганде и обвинениям, выдвигаемым вами и хулиганской группировкой "Гражданский договор". Теперь прямой вопрос к вам, госпожа Генеральный прокурор: признаете ли вы, что все эти заявления - фальшивка? Готовы ли вы хотя бы публично или лично извиниться и покаяться за своё некомпетентное поведение, я бы сказал, политизированное и заказное, которое вы продемонстрировали как в парламенте, так и на государственном телевидении и в СМИ? Чтобы это не стало для вас неожиданностью, хочу сообщить: я знаю, что вы не ответите на мои вопросы. В любом случае, мы примем все возможные правовые меры для привлечения организаторов этого позора к ответственности. Победа не имеет альтернативы", - говорится в письме архиепископа.
Напомним, что архиепископ Баграт Галстанян был арестован на 2 месяца 26 июня 2025 года. Ему предъявлены обвинения в "терроризме, массовых беспорядках и подготовке к захвату власти". Он вины не признает.
