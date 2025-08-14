|Левон Тер-Петросян о дискуссии вокруг терминов <Армянская история> и <История Армении>
АрмИнфо. На новый автомобиль для министра внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян будет выделено около $125 тыс. Еще примерно $2,3 тыс будет направлено на новую зарядную станцию для электромобиля губернатора Гегаркуникской области.
Как говорится в пояснении к документу, автомобиль, находящийся в настоящее время на службе министра внутренних дел Республики Армения, 2014 года выпуска, пробег автомобиля уже превысил 350 000 км, и он стал опасным и ненадёжным в обслуживании.
Кроме того, из-за износа автомобиля увеличились нормативы годовых расходов на техническое обслуживание служебного автомобиля.
Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что Министр внутренних дел также является членом Совета безопасности, в целях обеспечения безопасности последнего возникла необходимость в скорейшем приобретении нового автомобиля для службы Министра внутренних дел Республики Армения. На это будет направлено 48,4 млн драмов.
Другим решением правительства 900 тыс драмов будет направлено на приобретения зарядной станции для электромобиля главы Гегаркуника.
Отмечается, что необходимость принятия проекта решения обусловлена тем, что в соответствии с решением кабмина от 23 апреля 2025 года, аппарату губернатора Гегаркуника Республики Армения Карену Саргсяну в качестве служебного автомобиля был предоставлен автомобиль (электромобиль на аккумуляторах), для эксплуатации которого требуется соответствующая зарядная станция. Последняя должна соответствовать европейским стандартам CE, IEC 61851-1 (2017) и американским стандартам UL, стоимость: 300 000 (триста тысяч) драмов (включая НДС). Установленную мощность электроэнергии необходимо увеличить на 30 кВА, стоимость чего составит 600 000 (шестьсот тысяч) драмов.
