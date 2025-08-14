Четверг, 14 Августа 2025 13:54

АрмИнфо. Правительство Армении модернизирует систему мониторинга качества воздуха. Решение было принято на заседании правительства 14 августа.

В рамках решения кабмин утвердил порядок, устанавливающий новые стандарты оценки качества атмосферного воздуха, методы измерений и места расположения станций.

Отмечается, что целью данного решения является модернизация системы мониторинга качества воздуха, приведение её в соответствие с международными стандартами и требованиями Европейского союза (ЕС). За основу приняты самые строгие стандарты, предложенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Новые стандарты вступят в силу в два этапа. С 2030 года стандарты качества воздуха будут соответствовать требованиям Европейского союза (ЕС) и индикаторам четвёртой фазы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С 2035 года будут установлены самые строгие стандарты качества воздуха, предложенные ВОЗ.

К 2030 году планируется полностью модернизировать систему мониторинга качества воздуха, установив 14 стационарных и 2 передвижных станции мониторинга, а также модернизировать химические лаборатории для измерения органических загрязнителей и тяжёлых металлов.