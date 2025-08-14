Четверг, 14 Августа 2025 13:51

АрмИнфо. Заявления, звучащие сегодня из Азербайджана, противоречат пунктам парафированного соглашения в Вашингтоне.

Такое мнение выразила азербайджановед Татевик Айрапетян, которая обратила внимание, что из Баку, не смотря на ранее достигнутые договоренности, продолжают звучать требования об изменении Конституции Армении. Так, по ее словам, ранее депутат от правящей партии Азербайджана Хикмет Бабаоглу в своем интервью заявил, что в Конституции Армении сохраняются территориальные претензии к Азербайджану и призвал Армению начать подготовительные работы для внесения изменений. Как заметила Айрапетян, в своем заявлении он подчеркнул, что без этого политического и правового шага мир с Арменией невозможен.

"Помимо этого, депутат заявил, что это может повлиять на доверие США к Армении, что будет противоречить ее интересам, а затягивание процесса может привнести к новым рискам и вызвать вопросы о существовании Армении", - приводит Айрапетян слова из заявления депутата.

В этом ключе азербайджановед обратилась к статьям декларации и напомнила, что статья IV парафированного соглашения предполагает воздержание сторон от вмешательства во внутренние дела друг друга. А статья XII закрепляет, что стороны будут руководствоваться международным правом и настоящим Соглашением в своих двусторонних отношениях. "То есть, это означает, что ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания невыполнения настоящего Соглашения", - пояснила она.

В этом ключе Айрапетян задалась вопросом о том, можно ли было провести переговоры в Вашингтоне таким образом, чтобы эта тема вышла из повестки и Азербайджан больше не позволял себе вмешиваться в вопрос Конституции Армении. Как считает эксперт, в условиях отсутствия в целом такого права у Азербайджана, это было бы реально осуществить при верном подходе.

Напомним, что Азербайджан заявляет о праве азербайджанцев "возвращения на свои исторические земли". Кроме того, после оккупации Арцаха из Баку часто звучат требования смены Конституции Армении по причине того, что там якобы содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Выполнение этих и других требований азербайджанская сторона представляет предусловием заключения "мирного договора". Однако независимые эксперты склонны считать, что чем больше армянская сторона их выполняет, тем больше требований выдвигает Азербайджан.