Четверг, 14 Августа 2025 13:26

АрмИнфо. Протокольная служба МИД Армении получит дополнительно 40 млн драмов (чуть более $100 тыс.) на организацию зарубежных поездок делегаций премьер-министра. Соответствующее постановление было принято 14 августа на заседании правительства.

Отмечается, что необходимость принятия законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения надлежащей организации торжественных мероприятий визитов делегаций во главе с премьер-министром Республики Армения в зарубежные страны.

В частности, это касается расходов, связанных с проживанием, а также арендой транспорта.

Сумма будет предоставлена МИД на второе полугодие 2025 года.