Четверг, 14 Августа 2025 13:22

АрмИнфо. Team Telecom Armenia объявляет о запуске нового масштабного проекта по оптимизации и модернизации мобильной сети.

Как сообщает пресс-служба компании, с целью существенного повышения качества связи и цифровой безопасности по всей территории Армении, с 15 ноября 2025 года компания выведет сеть 2G из эксплуатации.

<Сеть мобильной связи второго поколения, запущенная в Армении еще 30 лет назад, в 1995 году, сегодня уже не соответствует современным требованиям, и настало время заменить ее передовыми технологиями, обеспечивающими более безопасную цифровую связь и эффективное покрытие>, - говорится в источнике.

Освободившиеся в результате отключения 2G частоты, инфраструктура, оборудование и программные ресурсы позволят в кратчайшие сроки значительно расширить зоны покрытия 4G и 5G по всей Армении, включая отдаленные населенные пункты.

Согласно сообщению, более 1000 базовых станций компании начнут работать исключительно на современных технологиях, предоставляя абонентам более надежный и быстрый доступ к мобильной связи и интернету.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян отметил, что, осознавая важность своевременной оптимизации и внедрения новейших технологий, компания готова взять на себя эту ответственность, делая инновационные решения еще более доступными для абонентов. <Этот шаг позволит модернизировать мобильное покрытие, многократно повысить эффективность сети и значительно улучшить качество предоставляемых услуг>, - сказал он.

В компании отметили, что в зоне покрытия сети 2G абоненты практически не имели доступа к услугам мобильного интернета, что ограничивало возможности использования современных средств коммуникации. Сети нового поколения не только позволяют одновременно пользоваться как голосовыми, так и интернет-услугами, но и являются значительно более энергоэффективными, снижая воздействие на окружающую среду.

Согласно источнику, оптимизация проводится в рамках ранее объявленной стратегии модернизации мобильной сети Team Telecom Armenia, целью которой является обеспечение передовой, доступной и устойчивой связи по всей территории страны.

Для обеспечения бесперебойного доступа к услугам связи компания предоставит абонентам, которые за последние три месяца пользовались исключительно телефонами, работающими только в сети 2G, возможность получить телефоны с поддержкой современных технологий. Подробности программы доступны по ссылке.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране. Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100-летнюю историю предоставления услуг в этой сфере.

Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам. Компания предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории Республики Армения.