Четверг, 14 Августа 2025 13:12

АрмИнфо. Граждане Армении смогут ездить в Оман без наличия въездной визы. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

По ее словам, правительство Омана, высоко оценивая решение правительства РА об одностороннем освобождении граждан Омана от необходимости получения визы РА, приняло решение о взаимном освобождении граждан РА от необходимости получения визы Омана с 11 августа текущего года. В результате граждане РА смогут посещать Оман с краткосрочными визитами, способствуя развитию туристических связей и контактов между двумя странами.

Это решение, как отмечается в сообщении пресс-секратаря, было принято по итогам политических консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Омана.