 Четверг, 14 Августа 2025 13:11
Александр Аванесов

Доклад Госдепа: в 2024 году журналисты в Армении подвергались насилию, преследованиям со стороны властей

АрмИнфо.  В Армении произошли существенные позитивные изменения в отношении приверженности правительства правам человека.  Об этом говорится в докладе Госдепартамента США о правах человека в Армении за 2024 год.

Как отмечается в докладе, правительство РА повысило возраст вступления в брак до 18 лет, устранив исключения для некоторых случаев детских браков. Правительство и омбудсмен оперативно отреагировали на единственный антисемитский инцидент в стране, резко и публично осудив антисемитизм в любой форме.

К существенным проблемам в области прав человека в Армении относятся достоверные сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании; произвольных арестах и задержаниях; а также значительном присутствии наихудших форм детского труда.  Правительство предприняло лишь ограниченные заслуживающие доверия меры по выявлению и наказанию бывших и действующих должностных лиц, допустивших нарушения прав человека. В 2020 году не было зафиксировано никакого прогресса в расследовании предполагаемых нарушений, совершённых вооружёнными силами или отдельными лицами во время боевых действий.

В течение года не поступало сообщений о совершении правительством или его структурами произвольных или незаконных убийств.  Тем не менее, правозащитные неправительственные организации (НПО) выразили обеспокоенность в связи с многочисленными сообщениями о гибели военнослужащих в небоевых условиях и утверждениями о том, что правоохранительные органы не провели заслуживающих доверия расследований этих случаев. По мнению организаций гражданского общества и семей жертв, практика квалификации многих небоевых смертей как самоубийств на начальном этапе расследования снижает вероятность выявления и расследования злоупотреблений.  По мнению юристов по правам человека, самым большим препятствием для расследования случаев гибели военнослужащих является уничтожение или не сохранность ключевых доказательств как военным командованием (в случаях внутренних расследований), так и конкретным следственным органом, ведущим дело. По мнению правозащитных НПО, отсутствие прозрачности со стороны правительства в предоставлении информации о гибели военнослужащих, независимо от того, классифицируются ли они как боевые или небоевые, привело к недоверию общественности к официальной информации в этой сфере.  Юристы по правам человека утверждают, что в расследовании небоевых случаев гибели военнослужащих не наблюдается никакого прогресса, несмотря на многочисленные постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), предписывающие правительству провести расследование.

Отдельные сообщения об инцидентах с ограниченными перестрелками через границу в ходе многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в течение года затрагивали мирных жителей. Правительство Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в неоднократных нападениях на гражданскую инфраструктуру. 11 ноября Freedom House опубликовала доклад, в котором утверждалось, что правительство Азербайджана действовало в соответствии с комплексной, методично реализуемой стратегией по изгнанию этнического армянского населения из Нагорного Карабаха в период с 2020 по 2023 год, подвергая население Нагорного Карабаха нападениям, запугиваниям, лишению основных прав и надлежащих условий жизни, а также принудительному перемещению. В докладе сторонам рекомендовалось продолжать использовать международно-правовые средства для поиска мер ответственности и средств правовой защиты: включая продолжающиеся усилия в Международном суде ООН (МС) и Европейском суде по правам человека.

После массового исхода из Нагорного Карабаха практически всех этнических армян региона в конце сентября 2023 года Международный суд ООН поручил Азербайджану обеспечить безопасное, беспрепятственное и скорейшее возвращение тех, кто хотел вернуться в Нагорный Карабах, а также защиту лиц, находящихся в Нагорном Карабахе. Расследование правительством Армении преступлений, включая убийства, предположительно совершённые Азербайджаном в отношении жителей Нагорного Карабаха, первоначально объявленное после исхода  более 100 000 этнических армян из Нагорного Карабаха в Армению в 2023 году, продолжилось в конце года.

В докладе отмечается, что в течение 2024 года порой журналисты в Армении подвергались насилию, преследованиям или запугиванию со стороны властей или лиц, действующих от их имени. Неправительственная организация Комитет по защите свободы слова сообщила об увеличении числа случаев физического насилия в отношении журналистов во втором квартале года на фоне политических протестов в стране. Журналисты, особенно из независимых СМИ, сообщали о значительном давлении и угрозах как в интернете, так и лично за освещение коррупции в высших эшелонах власти и за вопросы, призванные привлечь к ответственности чиновников.  В своем Всемирном индексе свободы прессы от 3 мая организация "Репортеры без границ" отметила, что антимедийная риторика со стороны политической элиты, обвиняющей журналистов в коррупции и в служении своим оппонентам, способствует созданию атмосферы нетерпимости, которая препятствует работе журналистов в стране.

12 июня во время протестов с требованием отставки премьер-министра представители прессы заявили, что полиция направляла в их сторону светошумовые гранаты и сломала их оборудование, а некоторые получили физические травмы, будучи оттесненными во время столкновений полиции с протестующими.

Многочисленные медиаассоциации осудили действия полиции, ссылаясь на видео и фотографии, на которых, по их утверждению, сотрудники полиции нападают на журналистов и операторов, освещающих протестное движение.

Медиасреда в Армении была политически поляризована. Большинство СМИ столкнулись с финансовыми трудностями и демонстрировали усиление политической поляризации, отражая взгляды своих спонсоров, будь то группы, связанные с бывшей властью, оппозиционными партиями или правительством. Это создало сложную финансовую среду, которая, несмотря на отсутствие открытой цензуры, привела к неравному положению СМИ.

Местное сообщество НПО выразило обеспокоенность в связи с утверждениями о том, что сотрудники силовых структур безнаказанно пытают или иным образом издеваются над лицами, находящимися под стражей. По словам адвокатов по правам человека, хотя Уголовный кодекс определяет и криминализирует пытки, он не криминализирует другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Должностные лица часто расследовали заявления о пытках по обвинению в злоупотреблении властью, что приводило к смягчению наказания. 25 июля Кассационный суд постановил, что следственные органы не проводили эффективного расследования заявлений о пытках, и отметил, что суды низшей инстанции не учитывали должным образом отсутствие расследования при вынесении судебных решений. Правозащитные организации и активисты утверждали, что военная полиция подвергала военнослужащих жестокому обращению, издевательствам и, возможно, пыткам. Они отметили, что при расследовании заявлений о пытках и издевательствах в армии должностные лица использовали статьи Уголовного кодекса, регулирующие военную службу, а не статьи, непосредственно связанные с пытками. По мнению правозащитников, используя этот специальный раздел Уголовного кодекса, военные должностные лица ограничивали правовые гарантии и допускали прекращение дел по причине истечения срока давности.

