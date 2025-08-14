Четверг, 14 Августа 2025 12:50

АрмИнфо. Оператор по регулированию игорной деятельности в Армении будет выбран на конкурсной основе сроком на 15 лет, после чего инфраструктура должна быть передана государству. Правительство Армении 14 августа одобрило порядок проведения конкурса по выбору оператора игорной сферы, участия в процедуре выбора оператора консорциумом, заключения договора с оператором и определения оснований для признания конкурса недействительным.

Еще в марте с.г. ходе правительственного часа в парламенте премьер Никол Пашинян заявил, что регулированием сферы азартных игр в Армении будет заниматься отдельный оператор. <Есть договоренность, разработано законодательное регулирование, согласно которому в ближайшее время появится такой оператор. Все (субъекты сферы) будут "проходить" через этого оператора, и мы получим информацию о ставках, выигрышах и прочем, в индивидуальном порядке>, - отметил он. Уже в июне глава КГД Эдуард Акопян в парламенте заявил, что после избрания профессионального оператора, который присоединится к системе налогоплательщиков, занимающихся игровым бизнесом, возглавляемое им ведомство будет получать полную информацию о сделках в режиме реального времени. <Тогда мы сможем сказать, что четко контролируем данный процесс и правильно считываем их налоги>, - сказал Акопян.

Как говорится в пояснении к сегодняшнему документу, до настоящего времени в действующей системе отсутствовала четкая и исчерпывающая процедура, которая обеспечивала бы прозрачную, конкурентную и недискриминационную организацию отбора оператора, а также предсказуемость требований и критериев оценки, предъявляемых к претендентам.

Теперь же решается ряд важных вопросов: обеспечивается законность и прозрачность процесса отбора оператора, устанавливаются четкие критерии квалификации и оценки предложений, а также вводится механизм исключения из участия заинтересованных лиц и участия в форме консорциума. При этом решением предусмотрены четкие случаи признания конкурса недействительным, что позволяет исключить искусственные затягивания конкурса и обеспечить нормальное управление отраслью. Также устанавливается порядок заключения договора с победителем конкурса.

Отмечается, что целью положения является установление четкого и законного регулирования организации и проведения конкурса по отбору оператора регулирования азартных игр, включая случаи участия консорциума и признания конкурса несостоявшимся, что создает основу для осуществления полного государственного контроля за игорной деятельностью.

В соответствии с требованиями Закона Республики Армения <О регулировании азартных игр> установлен порядок проведения конкурса по отбору оператора регулирования азартных игр. Оператор должен быть выбран в результате открытого конкурса, который является двухэтапным конкурсом, осуществляемым на этапах квалификационного запроса и запроса предложений. Проект устанавливает порядок проведения каждого из указанных этапов, требования к праву участия в конкурсе, предъявляемые претендентами, перечень документов и справок, представляемых претендентами в комиссию. Минимальные сроки подачи заявок на квалификационный отбор и заявок на этап запроса предложений установлены соответственно 40 и 60 дней.

Также определены требования к техническому предложению и финансовому предложению, представляемым заявителями, прошедшими этап запроса предложений (квалифицированными), критерии технического предложения

1. бизнес-план,

2. информационная система (программное обеспечение) и

3. физическая инфраструктура) и подкритерии каждого из них, вес и оценка, придаваемые каждому из них. Также определены вес и оценка финансового предложения. Проектом также предусмотрено, что первый отбор оператора регулирования игорной деятельности проводится с использованием метода оценки отбора по качеству и стоимости.

Одновременно определены порядок заключения договора с оператором регулирования игорной деятельности, а также основания для признания тендера несостоявшимся.

<Принятие решения обеспечит использование прозрачных, конкурентных и предсказуемых механизмов организации и проведения тендера по отбору оператора регулирования игорной деятельности в соответствии с законодательством, способствуя эффективному регулированию отрасли и повышению эффективности государственного контроля>, - отметили авторы инициативы в лице КГД Армении.