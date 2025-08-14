Четверг, 14 Августа 2025 11:24

АрмИнфо. В 2025 году на реализацию программы льготного кредитования на приобретение велосипедов для студенты и преподавателей вузов и ПТУ Армении будет выделение 11,3 млн драмов. Правительство РА 14 августа утвердило порядок реализации меры по поощрению здорового образа жизни и продвижению альтернативных видов транспорта среди населения.

Напомним, что <Программа стимулирования здорового образа жизни и альтернативных методах передвижения> была одобрена на заседании правительства 27 марта. Отмечалось, что целью данного проекта является создание механизма поддержки, который позволит студентам и сотрудникам высших учебных заведений и ПТУ, рассматривающим езду на велосипеде как средство передвижения, как хобби, иметь возможность приобрести велосипед с необходимыми аксессуарами по доступной цене и использовать его в повседневной жизни. По данным министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), по состоянию на июнь 2024 года, в Республике Армения обучаются 120 486 студентов (вузы, училища и колледжи), где работают 20 610 преподавателей, которые рассматриваются в качестве потенциальных бенефициаров программы. Как считают авторы инициативы, программа окажет положительное влияние как на повышение здоровой физической активности населения, так и на импорт велосипедов и оживление сектора технических услуг. В рамках программы поддержку получат 500 бенефициаров в 2025 году, 1000 - в 2026 году и 1500 - в 2027 году. Власти просубсидируют им процентные ставки по целевому кредиту (все 16%, до 300 тыс драмов и сроком до 36 месяцев) на покупку велосипеда.

Сегодняшним решением кабмин утвердил требования к бенефициарам меры, основания прекращения поддержки, предоставляемой в рамках меры, и порядок распоряжения суммой поддержки, уже предоставленной на момент прекращения поддержки.

Отмечается, что в результате обсуждений МОНКС с импортерами и оптовыми продавцами велосипедов в Республике Армения, а также ректорами высших учебных заведений были получены предложения, в частности, от представителей вузов: организовать велообразовательные акции для преподавателей и студентов, использующих велосипеды; применять внутривузовские скидки для студентов, участвующих в программе; премировать преподавателей, использующих велосипеды, и студентов вузов и колледжей, участвующих в организованных веломероприятиях.

Планируется, что требуемые расходы на 2025 год (согласно прилагаемому расчету, 11,3 млн драмов) будут осуществлены в рамках общих ассигнований МОНКС, а также необходимые финансовые ресурсы будут включены в проект бюджетной заявки на 2026 год.