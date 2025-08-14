Четверг, 14 Августа 2025 11:21

АрмИнфо. Бывший заместитель начальника полиции Саша Афян вновь имеет статус обвиняемого по делу о событиях 1 марта, сообщает Генеральная прокуратура

Согласно источнику, 11 августа 2025 года Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян отменила решение от 30 января 2020 года о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего заместителя начальника полиции Саши Афяна. Основанием для решения стали жалобы потерпевших по уголовному делу о событиях 1 марта.

В ведомстве напомнили, что в ходе уголовного производства установлено, что Саша Афян, назначенный указом второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна 12 февраля 2008 года заместителем начальника Полиции при Правительстве, 1 марта 2008 года, превысив свои должностные полномочия, в сговоре с другими лицами организовал действия различных подразделений полиции, сопряженные с применением насилия и спецсредств, по разгону мирных протестующих, проводивших сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване, а затем по недопущению их собраний, возможных демонстраций и собраний в центральных частях города, чем причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, законным интересам общества и государства. 26 октября 2019 года Саше Афяну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 38-309 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено 30 января 2020 года в связи с истечением срока давности.

28 июля 2025 года в Генеральную прокуратуру поступили заявления от двух потерпевших по уголовным делам. Заявители заявили, что не получали постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Саши Афяна и лишь недавно узнали из опубликованных в интернете статей о прекращении уголовного преследования в отношении Саши Афяна ещё в 2020 году. Они обжалуют это постановление и просят его пересмотреть.

Рассмотрев жалобы потерпевших, а также ознакомившись с материалами уголовного дела № 62202608, Генеральный прокурор Республики Армения констатировала, что постановление следователя, осуществлявшего производство, о прекращении публичного уголовного преследования, возбужденного в отношении Саши Афяна по части 2 статьи 38-309 Уголовного кодекса, принятое 18.04.2003 г., от 30 января 2020 г. подлежит отмене, учитывая, что к деянию, в котором обвиняется Саша Афян, установлен запрет на применение сроков давности (в том числе постановлением Кассационного суда по делу Гриши Вирабяна).

Генеральный прокурор, руководствуясь, в том числе правовыми нормами, правовыми позициями, выраженными в постановлении Кассационного суда от 26 ноября 2021 года по уголовному делу № ЭД/0273/01/19, посчитал жалобы граждан поданными в установленный законом срок и отменил постановление следователя от 30 января 2020 года.

Напомним, что 1 марта 2008 года после прошедших 19 февраля очередных президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, в Ереване вспыхнули беспорядки, вылившиеся в столкновения с представителями правопорядка. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер- Петросяном, который также баллотировался на выборах, с 20 февраля проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, в том числе, полицейские, свыше 200 получили ранения различной степени тяжести.

17 августа 2018 года Никол Пашинян заявил, что дело о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване полностью раскрыто. "Повторю еще раз и скажу это со всей ответственностью: нет варианта, чтобы кто-либо из преступников, их главарей смог бы избежать ответственности. Нет такого варианта", - подчеркнул он.

Отметим, однако, что до сих пор никто из ответственных лиц не понес соответствующего наказания за то преступление.