Среда, 13 Августа 2025 19:47

АрмИнфо.10 студентов из разных вузов Армении этом летом получили возможность посетить США и принять участие в краткосрочной образовательной программе в университете Беркли по результатам конкурса «Моя Армения, мое будущее».

В рамках программы студенты приняли участие в лекциях в одном из лучших университетов мира – университете Беркли, побывали в Стэнфордском университете, приняли участие в интерактивных уроках и групповых проектах, посетили крупнейшие мировые технологические компании и инновационный центр Visa.

Конкурс был объявлен Америабанком и компанией Visa для студентов всех государственных и частных вузов Армении в рамках проекта «Моя Америя, моя Армения». Целью конкурса было выявление и поощрение активных студентов, обладающих гибким и ярким складом ума, которым не безразлично будущее Армении.

Напомним, что помимо 10 путевок на участие в краткосрочной образовательной программе в университете Беркли, участники конкурса соревновались за 160 стипендий и финансирование 3 лучших студенческих проектов на тему «Моя Армения, мое будущее» от Америабанка.

По возвращении в Ереван участники программы в Беркли делятся впечатлениями. Подробности в видео.