Среда, 13 Августа 2025 18:46

АрмИнфо. Адвокатская команда главы военно- патротической организации <Сев Оваз> (<Черная пантера>), участника первой и второй арцахских войн Сероба Гаспаряна, арестованного в сентябре 2024 года по делу <о подготовке захвата власти в Армении>, сигнализирует, что на момент ареста Гаспарян был абсолютно здоровым, в то время как сейчас, у него появились заболевания, которые угрожают жизни и не совместимы с нынешней мерой пресечения.

Адвокаты высказывают сомнение по поводу беспристрастности экспертизы, поскольку руководитель органа, проводящего медицинскую экспертизу, является отцом прокурора по делу, что создаёт очевидный конфликт интересов и подрывает гарантии объективности экспертизы. В связи с чем защита не можем подать такое ходатайство.

Помимо этого, судебные заседания проводятся в лучшем случае раз в месяц. В последние месяцы судебные заседания неоднократно срывались.

<В результате всего этого служившего государству командира оставляют одного в борьбе с медленной смертью, что непозволительно в правовом государстве>, - говорится в заявлении.

Отмечается, что непредоставление надлежащей и доступной медицинской помощи в условиях содержания под стражей противоречит бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что противоречит статье 3 Европейской конвенции по правам человека.

<Применяемая мера пресечения должна быть соразмерной и менее интрузивной: существующие серьезные риски для здоровья требуют альтернативной меры>, - отмечают они.

В связи с этим адвокаты требуют организовать независимое междисциплинарное медицинское освидетельствование в гражданском специализированном центре с полной диагностикой и четким планом лечения.

Кроме этого, защита требуют обеспечить беспристрастность: в случае конфликта интересов принять меры к отстранению руководителя освидетельствующего органа или замене прокурора, а также пересмотреть заключение под стражу и применить соразмерную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, с учетом состояния здоровья и доходов, и обеспечить регулярное проведение судебных заседаний, организовав конвоирование без задержек и исключив задержки по <логистическим> причинам.

Защита призвала омбудсмена, послов США и ЕС, а также международные институты провести мониторинг и посетить тюрьму.

Напомним, что Следственный комитет Армении 18 сентября 2024 года сообщил об аресте троих из семерых подозреваемых в попытке организации захвата власти в Армении. Следствие утверждает, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти в Армении, подозреваемые завербовали за 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении и Арцаха. Вербовка проходила под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Арестованный 18 сентября по делу о подготовке захвата власти Гаспарян не признает вину.