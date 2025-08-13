Среда, 13 Августа 2025 17:56

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11 :00 -17 :00 жилые дома 26, 28 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 26, 26а, 26б на улице Абовяна, жилые дома 31, 33, 35 на улице Налбандяна, жилые дома 21, 21а на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Аван Еревана:

11 :00 -17 :00 частично жилые дома в кв. “Туманян”, частично частные дома на улице Алма-Ата, частично частнные дома на улице А. Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично частные дома на 2-ом переулке улицы Худякова, частично частные дома на 3-ем переулке улицы Хядякова в Аване;

административный округ Эребуни Еревана:

10 :00 -16 :00 частные дома на улице Атояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 :00 -17 :00 частные дома на улицах Нор Ареш 7, 9, 20 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 детский сад N220, школа N38, училище им. А. Бакунца, жилые дома 16, 18 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49, 51 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Норагавита 1, 10, 11, 12, 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ара гацотн ской области:

11 :00 -17 : 00 села Нор Аманос, Арагацотн, Нор Едесия;

в Араратской области:

10:00-11:30 частично село Нарек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично села Даштаван, Геганист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Нор Кянк, Ноякрт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-14:00 частично село Айпепат, Кахцрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично села Гндеваз, Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО «Джермук Груп», станции компаний «Телеком Армения», «Юком», каскад « Арпа-Севан», абонент (не являющийся жильцом) «Арскар»;

10:30-12:30 частично село Азатек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 село Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

11:00-17:00 села Нор Гюх, Котайк; 3, 4, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, кварталы “Усанохакан”, ‘Пожарный”, улица Атис, улица Атиса, родильный дом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мэрия Абовяна, ОАО “Ашвич”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком” в городе Абовян; частично село Дзорахбюр, абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) на Арайском шоссе; село Маяковский, абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), квартал ‘Мгер Мкртчян” в селе Ариндж; частично кварталы “Хачатур Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Гегаркуник ской области:

10:00-14:00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть МО РА:

10:00-16:30 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области:

10:00-12:30 4-ый квартал на улице Грибоедова в городе Ташир;

10:00-14:00 села Сараарт и Гогаран;

11:00-17:00 улица Антараин в городе Степанаван; села Гаргар и Гюлагарак;

13։00-15։30 7-ый кваратал на улице Эребуни в городе Ташир.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.