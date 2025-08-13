Среда, 13 Августа 2025 16:48

АрмИнфо. Власти Армении должны реально оценивать политические риски и цену, которую им придется заплатить международному сообществу в результате своих действий. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил известный американо­канадский юрист-международник, специализирующийся на политической защите и правах человека Роберт Амстердам, касаясь задержания бизнесмена Самвела Карапетяна.

Он подчеркнул, что дело против Карапетяна очевидно политическое и является ничем иным, как показательным судом. В подтверждение своих слов Амстердам обратил внимание на несколько нюансов. "Во-первых, надо понимать, что дело ведет судья, приближенный команде премьер-министра Никола Пашиняна и который составил фактически обвинение на основании неправильно интерпретированных слов", - обратил внимание юрист.

Кроме того, по его словам, главным показателем того, что дело политически мотивировано - вмешательство в эти процессы исполнительного органа страны. "Это практика, не свойственная демократическим странам. Тот факт, что первым на это отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, и сразу после этого озвучил угрозы в адрес Карапетяна, демонстрируют совершенно обратную картину, которая никак не вяжется с практикой демократических стран", - считает Амстердам.

Юрист также уверен, что в случае Карапетяна мог быть применен домашний арест, учитывая, что сказанная им фраза не может быть основанием для задержания. Кроме того, он подчеркнул недопустимость подобного задержания в такой чувствительный период для страны. "Поэтому считаю, что оно должно было вызвать хотя бы обеспокоенность среди армянской общественности", - резюмировал Амстердам.

Напомним, что юрист прибыл в Армению с целью защиты церкви и архиепископов, которые были незаконно лишены свободы.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.