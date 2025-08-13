Среда, 13 Августа 2025 16:15

АрмИнфо. Комиссия по предупреждению коррупции (КПК) возбудила дело об административном правонарушении по факту публикации в газете и постановила наложить административный штраф в размере 300 тысяч драмов на главу общины Ноемберян Арсена Агабабяна.

В феврале 2021 года Гегам Джилавян, помощник главы общины Ноемберян Арсена Агабабяна, основал ООО , которое занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. 5 августа 2022 года на внеочередном заседании совета общины Ноемберян по предложению главы общины совет принял решение о предоставлении ООО в аренду земельного участка площадью 296 квадратных метров по адресу улица Шираза, 39 в городе Ноемберян. Площадь предоставлена сроком на 4 года с ежемесячной арендной платой в размере 70 000 драмов. За это решение проголосовали 15 членов Совета старейшин, включая главу общины.

17 февраля 2025 года, основываясь на решении Совета старейшин о внесении изменений в договор, глава общины принял решение об увеличении срока аренды в договоре, заключенном между муниципалитетом общины Ноемберян и ООО 31 октября 2022 года, до 25 лет. До этого решения, в декабре 2024 года, директором ООО был назначен Ваагн Агабабян, сын главы общины Ноемберян Арсена Агабабяна.

В решении Комиссия ссылается на отдельные статьи Закона <О государственной службе>, согласно которым лицо, занимающее должность, обязано избегать ситуации конфликта интересов и воздерживаться от действий, связанных с конфликтом интересов. Лицо, занимающее политическую должность (должность главы общины является политической), обязано подать письменное заявление в КПК в случае конфликта интересов, а непредставление заявления влечёт за собой штраф в размере 300 тысяч драмов. Комиссия по предотвращению коррупции, принимая во внимание эти и другие обстоятельства, приняла решение о наложении административного штрафа в размере 300 тысяч драмов на главу общины Ноемберян Арсена Агабабяна.