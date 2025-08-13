Среда, 13 Августа 2025 14:13

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 13 августа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Клаудию Буш.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Арменией и Германией.

Мгер Григорян указал на важность постоянного углубления отношений с Германией как надежным партнером Армении в области развития и подчеркнул роль Берлина в контексте расширяющегося партнерства с ЕС.

По просьбе посла, вице-премьер коснулся декларации, принятой по итогам саммита в Вашингтоне 8 августа. В этом контексте собеседники обменялись мнениями о возможностях повышения взаимосвязанности стран региона и партнеров за его пределами, в частности, стран ЕС, в результате разблокирования региональных коммуникаций.