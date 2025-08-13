Среда, 13 Августа 2025 13:51

АрмИнфо. В Азербайджане может быть больше пленных, чем нам известно. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава общественной организации Союз "Арцах", экс-омбудсмен НКР Артак Бегларян в связи с публикацией американского пастора Евангелической церкви Джоэла Тени.

Ранее Бегларян опубликовал список армянских пленных, удерживаемых в Баку, в связи с распространением неподтвержденного списка в различных информационных платформах. Как писал экс-омбудсмен Арцаха, по их данным, в Азербайджане находится 23 армянских заложника, 6 из которых являются гражданскими пленными, 9- военнопленными и 8-политическими заключенными. Однако сегодня Бегларян сообщил, что новый список был распространен американским пастором Джоэлем Тени, и включал лиц, пропавших без вести в результате взрыва (на складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскеран - ред.).

"Как стало известно, у родственников есть сведения о том, что пропавшие без вести наши соотечественники могут находиться в азербайджанском плену. Эти доказательства они представили также уполномоченным государственным органам Армении", - отметил Бегларян.

При этом он обратил внимание, что утвержденный список пленных отличается от того, который он опубликовал ранее у себя на странице. "Но это не значит, что на самом деле в Азербайджане не может быть больше пленных, поскольку уже есть множество доказательств о нахождении около 80 армян в заложниках, хоть Азербайджан и не подтверждает их пленение", - подчеркнул глава общественной организации Союз "Арцах".

Отметим, что несколько дней назад Джоэл Тени, опубликовав список армянских пленных, призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне быть твердым и непоколебимым, и четко изложить требования армянской стороны. В частности, он призвал потребовать немедленного освобождения армянских политических и гражданских заложников, которые все еще находятся в Баку, а также раскрыть статус и местонахождение пропавших без вести армян.

Напомним, что до сих пор неизвестно точное количество армян, удерживаемых в азербайджанском плену. Согласно подтвержденной информации, в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.