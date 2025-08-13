Среда, 13 Августа 2025 12:55

АрмИнфо. В Армении состоялось первое заседание Молодежного совета при министре внутренних дел Арпине Саркисян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МВД, совет был сформирован с целью обеспечения более эффективного и многостороннего управления и укрепления связей государства и общества. В ходе встречи с министром Молодежный совет обозначил ряд тематических направлений, которые станут предметом дальнейшего обсуждения и изучения. В частности, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, борьба с незаконным оборотом наркотиков и другие важные вопросы.

Как напомнили в Министерстве, состав совета был сформирован в два этапа. Так, на начальном этапе заявки на включение в состав совета подали 132 человека, из которых в результате было отобрано 70 участников. "Они, в свою очередь прошли на следующий этап собеседования, после которого членами Молодежного совета стали 37 человек", - отметили в ведомстве.

Согласно источнику, встреча была организована в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) и Национальной галереей Армении.