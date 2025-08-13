Среда, 13 Августа 2025 12:23

АрмИнфо.Народ Арцаха как никто другой осознаёт ценность мира и устойчивого развития, пройдя через множество испытаний, потерь и лишений, а также выдержав почти десятимесячную блокаду, организованную Азербайджаном. Однако нынешний подход не приближает тот подлинный мир, в котором нуждаются все народы региона. Об этом говорится в совместном заявлении фракций Национального Собрания Республики Арцаха, опубликованном по случаю вашингтонских договоренностей, достигших лидерами Армении, США и Азербайджана днями ранее в Белом доме.

<Мы убеждены, что позиция властей Армении, выражающая пренебрежение к основополагающим правам народа Арцаха, может создать лишь иллюзию успеха в рамках международной повестки в сфере безопасности, но в перспективе вызовет глубокое разочарование среди сторон, искренне заинтересованных в достижении справедливого мира>, - отметили представители фракций.

В частности, в заявлении отмечено, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть полноценным без гарантированного права народа Арцаха на безопасное и достойное возвращение на свою историческую родину и постоянное место проживания; без защиты духовного и культурного наследия Арцаха, находящегося под угрозой уничтожения вследствие азербайджанской оккупации; а также без решения вопроса армянских военнопленных и гражданских лиц, включая бывшее военно-политическое руководство Арцаха, чьи права грубо попираются в бакинских тюрьмах и в ходе незаконных судебных процессов.

На этом фоне, как заявили фракции, начало процесса фактического роспуска Минской группы ОБСЕ лишь подчёркивает непоследовательность внешней политики стран-сопредседателей, подрывает доверие к ним и дискредитирует взятые ранее международные обязательства. По их мнению, это также свидетельствует о том, что меньшие или менее стратегические регионы по- прежнему используют в качестве разменной монеты в глобальных политических играх.

Под заявлением подписались следующие фракции: <Свободная Родина - ОГА>, <Единая Родина>, <Справедливость> <АРФ Дашнакцутюн и <Демократическая партия Арцаха>.-