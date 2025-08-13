Среда, 13 Августа 2025 12:21

АрмИнфо. Я шокирован сутью обвинений и нападками на Церковь. Об этом журналистам заявил известный американо-канадский юрист- международник, специализирующийся на политической защите и правах человека Роберт Амстердам, прибывший в Армению с целью защиты церкви и христиан, которые были незаконно лишены свободы.

Он выразил беспокойство в связи с тем, что в цивилизованном обществе, в XXI веке, есть подобного уровня нападки властей на церковь и верующих. <Неоднократно я говорил, что необходимо инициировать диалог. Не должны предъявлять обвинения уголовного характера по вопросам, не содержащим признаков уголовного нарушения. Очевидно, что гражданское общество должно обсудить с правительством произошедшее в Арцахе, и о ситуации, складывающейся вокруг Церкви>, - сказал юрист. В целом он охарактеризовал текущее положение в Армении нарушением международного права, норм морали. Амстердам заявил, что более позорного явления за всю свою карьеру ни в одной стране мира не видел.

<Если правительство не услышит нас, то есть международные организации, правительства. Благо Армения славится большой Диаспорой, и мы намерены с ней работать. Потому что разделить Церковь от Армении никогда не получится>, - сказал он, назвав неразумным нападки со стороны властей на Церковь в стране, где 93% населения верующие.

О своих дальнейших планах Амстердам говорить не стал в целях безопасности, учитывая, по его словам, на политический характер преследований.

Он лишь заметил, что происходящее повлияет на Армению в краткосрочном разрезе в политическом плане и в среднесрочной перспективе - в экономическом.

Юрист также отметил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна, который сейчас находится под стражей, являются антиконституционными.

<Пришло время правительству проснуться, и шире посмотреть на происходящее, чтобы понять, какое впечатление на мир это оставляет>, - отметил он. При этом юрист выразил надежду, что власти вернуться в конструктивное поле и вопрос удастся разрешить.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра.

В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца.

Ему инкриминировали публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Уже в июле главе ГК <Ташир> было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.