Среда, 13 Августа 2025 12:08

АрмИнфо. Россия еще не столь открыто обозначила курс, который она предложит Армении в новых условиях, но очевидно, что стратегические подходы России претерпят кардинальные изменения. Такое мнение выразил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. В этом ключе он обратил внимание, что в текущей обстановке на Южном Кавказе Россия уже постепенно начинает открытую и жесткую партию против субъектов, которые, по ее мнению, вышли из ранее установленных договоренностей.

"В случае с Азербайджаном прелюдия была дана давно, но последним проявлением стало разрушение Азербайджанской энергетической инфраструктуры на территории Украины, что является ответом на открытую поддержку Азербайджаном Украины и поддержку Баку проектов обхода России", - отмечает Абрамян.

Депутат в этом контексте также обратил внимание на "перестрелку", которая идет в российских и азербайджанских социальных сетях. "Так, из России намекают на возможность применения новых жестких мер против Азербайджана и проведения специальных операций, а Азербайджан в свою очередь, явно переоценивая свои силы, отвечает сухой риторикой и шантажирующими намеками", - заметил оппозиционер.

Независимые наблюдатели отмечают, что стратегия России в отношении стран региона, в частности, Армении особенно изменилась после войны 2020 года, и потери Арцаха. С приходом новой власти в Армении курс страны претерпел изменения и страна, по сути, отвернулась от своего основного союзника. В последнее время такой же подход стала проявлять азербайджанская сторона.