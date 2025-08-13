Среда, 13 Августа 2025 12:01

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет РА установил, что лицо, занимавшее должность главы общины Гораван Араратской области РА в период с 2003 по 2021 год, в указанный период незаконно организовало и провело земельные аукционы и конкурсы по аренде, в которых участвовали и признавались победителями члены его семьи, не имевшие права участвовать в аукционе.

Более того, согласно источнику, во многих случаях участие лиц, назначенных вторыми участниками аукциона, носило формальный характер, либо соответствующие лица вообще не участвовали в аукционах. Аналогичным образом, глава общины также отчуждал ряд других земельных участков, принадлежащих общине, другим лицам с нарушением требований закона. В результате вышеупомянутых незаконных аукционов и конкурсов аренды 45 земельных участков различного назначения общей площадью 120 га были проданы членам семьи, а 9 земельных участков общей площадью 556 га были сданы в аренду, 13 земельных участков общей площадью 48 га были отчуждены другим лицам.

В результате преступных действий главы общины Гораван община была лишена законного права распоряжаться и пользоваться 67 земельными участками общей площадью около 725 га, превышающими рыночную стоимость в 100 миллионов драмов.

Затем глава общины, желая скрыть истинную природу и источник происхождения 6 земельных участков, приобретенных преступным путем, заключил формальные договоры дарения и купли-продажи, по которым фактически приобрел возможность владеть и пользоваться ими. Таким образом, должностное лицо легализовало имущество, приобретенное преступным путем, совершив отмывание денег.

В ходе предварительного расследования также было установлено, что глава общины, имея непогашенную задолженность по налогу на имущество за принадлежащие ему автомобили в размере около 1 миллиона 245 тысяч драмов, в течение 2021 года уплатил налог на имущество в значительно меньшем размере, после чего поручил сотруднику общины внести в платформу оплаты налога на имущество ложную информацию о том, что задолженность была погашена в полном объеме. Таким образом, глава общины, используя свое служебное положение, причинил общине Гораван имущественный ущерб на общую сумму 1 миллион драмов.

Кроме того, было установлено, что в течение 2021 года глава общины заправил автомобиль для личного пользования талонами на бензин на сумму 1 миллион 130 тысяч драмов, выделенными общине, тем самым присвоив указанную сумму. Бывшему главе общины Гораван предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями (65 пунктов) и отмывании денег (6 пунктов).

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору с ходатайством об их утверждении и направлении в суд.