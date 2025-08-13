Среда, 13 Августа 2025 11:28

АрмИнфо. Армения присоединяется к инициативе по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом свидетельствует сообщение Белого дома, разместившего фотоснимок со списком лидеров стран, выдвинувших Трампа.

"Президент Дональд Трамп - президент МИРА", - говорится в сообщении. Под инициативой подписались премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Габона Брис Клотер Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе .