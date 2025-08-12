Вторник, 12 Августа 2025 17:50

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11 :00 -17 :00 жилые дома 33-41 на улице Туманяна, жилой дом 17 на улице Парпеци, жилые дома 1, 1а, 3, 4 на улице саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 1-50Б, 53-59, 59Г, 65/2-71, 68, 70-70, 75-77, 79-85, 84/1 и частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, частные дома 3-9 на 3-ем переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2-4 и частные дома 14-81, 26-61, 46-85 на улице Ерзнкяна, школа N125, жилые дома 4-10, 12-33, 16-18, 19-33А и частные дома 1-19, 14-31, 37-39 на улице Орбели, жилые дома 1-3А, 2, 7-7А и частные дома 10А-12А на улице Сундукяна, жилые дома 2/3-4, 8-10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр. Кочара, частные дома 1-64 на 1-ом тупике, 10-22/14 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 57/1-78/41 и частные дома 39-69А, 51/1-78А на улице Айгедзори, жилые дома 27-27/1 на улице Гюльбенкяна, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, жилые дома 2-4 на улице Аветисяна, жилые дома 1-3 на улице Амбардзумяна, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, жилые дома 71/1 на улице Абгара Тагавора, здания школ N78, 172;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 детский сад N170, жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5/2 на улице Манташяна, жилые дома 1, 2 на 10-ой улице В. Шенгавита, частные дом на 10-ой улице В. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Кармир Блур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирс кой области:

10:00-12:00 село Хоронк;

11:00-15:00 села Цахкунк, Гегакерт, Овтамеч;

11:00-17:00 частично село Паракар; село Таиров;

в Арагацотн ской области:

11:00-14:00 села Казараван и Парпи;

11:00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, улицы Ер. Шаазиза, Тамазян, Нарекаци, Шираза, Прошяна, квартал “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10 ։ 00-12 ։ 00 частично село Мармарашен, Аргаванд, Геганист, Гетапня, Паракар, Таиров, частично село Нарек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10 ։ 00-11 ։ 30 частично село Нарек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12 ։ 30-14 ։ 00 частично село Айгепат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10 ։ 00-13 ։ 00 частично улица Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; частично села Таперакан, Урцаландж;

в Вайоц Дзорской области:

10 ։ 30-12 ։ 30 частично село Азатек;

10 ։ 30-16 ։ 00 частично село Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

10:00-14:00 жилые дома 18-25 в 8-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-14։00 частично город Цахкадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Норгюх, Котайк, 3, 4, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, кварталы “Усанохакан”, “Пожарный”, улица Атиса, родильный дом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мэрия Абовяна, ОАО “Ашвич”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком” в городе Абовян;

в Гегаркуник ской области:

10:00-16:30 частично села Гетик, Мартуни, МГЭС “Эрик”;

11:00-1130 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области :

10։00-12։30 6-ой квартале улицы Эребуни в городе Ташир;

13։00-15։00 10-ый квартал улицы Наири в городе Ташир;

15։30-17։00 9-ый квартал улицы Дпроцаканнери в городе Ташир;

12:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качакут, Амоч, Агви;

в Сюникской области :

09:30-12:00 село Нор Андокаван.

10:00-15:00 частично село Арташен;

15:30-17:00 воинская часть села Карашен;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.