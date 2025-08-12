Вторник, 12 Августа 2025 17:46

АрмИнфо. 11 августа 2025 года Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения, чтобы привлечь Республику Армения к ответственности за экспроприацию ЗАО <Электрические сети Армении> (ЭСА). Об этом говорится в заявлении Совета по защите Самвела Карапетяна.

Отмечается, что разбирательство было возбуждено на основании <Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций>, подписанного между Республикой Армения и Республикой Кипр 18 января 1995 года.

<Спор возник в результате репрессий премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Самвела Карапетяна и его бизнес-интересов в Армении после того, как Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви. После угроз со стороны премьер- министра 17 июня 2025 года полиция провела обыск в доме Карапетяна и задержала его по обвинению в призывах к захвату власти. Самвел Карапетян до сих пор остается под стражей.

В тот же день премьер-министр объявил, что компания <ЭСА>, одна из крупнейших активов семьи Карапетян в Армении, будет передана под государственное управление. После этого правительство предприняло оперативные действия, за считанные дни разработав и представив в Национальное собрание законопроекты о взятии компании в управление, которые были приняты в течение двух недель. На основании этих законов Комиссия по регулированию общественных услуг немедленно возбудила административное производство в отношении <ЭСА> и назначила управляющим компании Романоса Петросяна, ранее занимавшего должность руководителя Государственной службы надзора>, - говорится в сообщении.

Семья Карапетян, в целях защиты своих инвестиций и в соответствии с требованиями двустороннего инвестиционного договора (BIT-?, Bilateral Investment Treaty), заранее уведомила Республику Армения и предложила провести переговоры. Однако правительство Армении, несмотря на свои международные обязательства, намеренно отказалось от переговоров, говорится в заявлении.

Впоследствии семья Карапетян, для защиты своих прав, была вынуждена обратиться в срочный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма (SCC). 22 июля 2025 года срочный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения новых законов и от любых действий, направленных на экспроприацию ЭСА.

4 августа 2025 года срочный арбитраж подтвердил, что Армения должна немедленно исполнить это решение. Несмотря на эти решения, власти Армении публично отвергли обязательный характер этого решения и продолжили свои действия против ЭСА: Романос Петросян уволил ключевых менеджеров и других сотрудников компании.

<Семья Карапетян в своем арбитражном иске утверждает, что действия Республики Армения являются произвольными, дискриминационными, политически мотивированными и направлены на лишение их прав собственности на ЭСА.

В частности, эти действия нарушают ряд обязательств, взятых Республикой Армения в рамках двустороннего инвестиционного договора между Арменией и Кипром. Во-первых, Армения не обеспечила справедливое и равноправное обращение, а также полную защиту семьи Карапетян и их инвестиций. Во-вторых, насильственный захват управления ЭСА является случаем незаконной экспроприации со стороны Армении в нарушение международного договора.

Семья Карапетян просит арбитражный суд обязать Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов США и подлежит окончательной оценке арбитражным трибуналом>,

- говорится в заявлении Совета по защите Самвела Карапетяна.

Напомним, что в 2015 году российская компания "Интер РАО ЕЭС" решила продать свои электроэнергетические активы в Армении, в том числе, и "ЭСА". Покупателем выступила компания Liormand Holdings Limited, которая приобрела 30% акций "Электросетей Армении", а остальные 70% акций были выкуплены компанией "Ташир Капитал".