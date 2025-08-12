Вторник, 12 Августа 2025 16:29

АрмИнфо. Sотрудники Инспекционного органа по охране природы и недр Армении в ходе профилактических мероприятий, проводимых в Армавирской области, зафиксировали факт незаконной добычи песка на административной территории села Апага общины Аракс, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекционный орган сообщает, что незаконная добыча полезных ископаемых с использованием тяжелой техники без соответствующих законных оснований была немедленно пресечена.

<Техника и грузовик были перемещены на охраняемую территорию Армавирского территориального отдела Инспекционного органа. По факту совершенного преступления в Следственный комитет Республики Армения направлено сообщение>, - говорится в сообщении.