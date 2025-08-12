|Состоялся первый телефонный разговор между главами МИД Армении и Азербайджана
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Плановые отключения электроэнергии 13 августа
|Семья Самвела Карапетяна инициирует инвестиционный арбитраж против Армении в связи с экспроприацией <ЭСА> и требует обязать РА возместить ущерб на $500 млн.
|Правопреемник Соны Мнацаканян, сбитой кортежом Пашиняна, не получил никакой компенсации, между тем правопреемникам жертв <1 марта> выплачено 670 млн драмов: Адвокат
|Эксперт: может ли Ереван потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ, в которых содержатся территориальные претензии к Армении?
|Инспекционный орган направил сигнал о незаконной добыче песка в общине Аракс в СК
|Успешные результаты нацпрограммы школьного питания улучшили показатели посещаемости и успеваемости армянских учеников - посольство РФ
|Грузинский аналитик: <Грузинская мечта> обеспокоена процессами, происходящими в Вашингтоне
|Гаро Пайлан призвал Эрдогана немедленно открыть границу с Арменией
|Конец шантажу - народ может потребовать привлечения к ответственности команды Пашиняна: Левон Зурабян
|МВД: Управление машиной без водительских прав дважды приведет к уголовной ответственности
|РПА расценивает подписанный в США меморандум, как очередной капитулянтский документ, подписанный под давлением односторонних требований и геополитических процессов
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА осудила очередные уступки, навязываемые стране вашингтонской декларацией
|У Роберта Кочаряна и других требуют возместить 670 миллионов драмов, выделенных жертвам событий 1 марта
|В Армении стартуют армяно-американские миротворческие совместные военные учения
|Трамп назвал Пашиняна и Алиева замечательными людьми
|Партия "Страна для жизни": Власти Армении используют вашингтонскую декларацию как опасную предвыборную манипуляцию
|Премьер-министр РА: установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС
|Канадский депутат: В Армении свободные дискуссии о будущем страны сегодня должны быть защищены больше, чем когда-либо
|Защита Самвела Карапета: Вопреки решению суда, арест бизнесмена скорее всего будет продлен
|Договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном, является историческим шагом на пути к прочному миру - Эрдоган
|Адвокат Галстаняна опубликовал вырезанные фрагменты или <Как правоохранители совместными усилиями обманули общество>
|Вазген Мурадян назначен советником министра юстиции
|Пашинян ушел в очередной отпуск
|Глава МИД РА: на сегодняшний день парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является наиболее значимым этапом
|IDBank увеличил уставный капитал
|Мирзоян и Каллас обсудили «сделку Трампа» по Южному Кавказу
|Мирзоян переговорил с Арагчи
|Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым
|МИД Армении начал формальный процесс роспуска МГ ОБСЕ
|Апелляционный суд Армении признал незаконным арест Самвела Карапетяна
|Омбудсмен Армении отреагировала на нарушение трудовых прав граждан Индии, но пока не предоставила решения проблемы
|Премьер-министр Грузии поздравил Армению и Азербайджан с парафированием мирного соглашения
|Пашинян: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном - прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира
|Госрегистр Армении: Не все арцахские компании успели перерегистрироваться в Армении
|МИД РА представило парафированное в Вашингтоне соглашение между Арменией и Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений
|Плановые отключения электроэнергии 12 августа
|Пашинян сообщил Эрдогану, что атмосфера для реализации ранее достигнутых договоренностей сейчас более благоприятна, чем когда-либо
|Пашинян созвонился с Макроном
|Скоропостижно скончался военнослужащий ВС Армении
|Экс-депутат: Для Армении процесс реализации "вашингтонских документов" ещё должен пройти испытание временем
|Политолог: Трехсторонняя встреча в Вашингтоне нацелена на ослабление России и Ирана в регионе
|Канада приветствует достигнутые в Вашингтоне соглашения
|<Перекресток мира> может обернуться <перекрёстком войны> - Грант Багратян о провале транспортного проекта
|Пашинян переговорил с Путиным
|Политолог: Армения стоит перед императивом нового этапа независимости в нынешних территориальных реалиях
|Король Иордании поздравил Пашиняна с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате вашингтонских переговоров
|Совет дипломатов: Любой мир, построенный на изоляции, принуждении или обмане, обречен на провал
|Экс-депутат: Для Армении процесс реализации "вашингтонских документов" ещё должен пройти испытание временем
|Пашинян Пезешкиану рассказал о возможностях, которые открываются по итогам вашингтонских переговоров
|Экс-глава Инспекционного органа присвоил талоны на топливо на 10,8 млн драмов и премиальные на 3,5 млн драмов: Антикоррупционный комитет РА
|МИД ИРИ: Сегодня состоится разговор Пезешкиана с Пашиняном
|Иранист: Вашингтонская декларация от 8 августа открывает дверь для дальнейших спекуляций со стороны Баку
|Замглавы МИД РА: договоренности, достигнутые при посредничестве США, также открывают важные возможности для нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Международный юрист Роберт Амстердам приехал в Армению
|Президент Ирана: Иран поддержит реализацию "Зангезурского коридора", но только если он не нарушит территориальную целостность государств региона
|Первое заседание суда по делу Микаэла Аджапахяна состоится 15 августа
|Комитет по защите прав арцахцев: Настоящий мир между Арменией и Азербайджаном невозможен без реализации прав народа Арцаха
|Соглашения с Азербайджаном провалятся, если Пашинян не выполнит "домашнее задание" Алиева
|Читать больше
АрмИнфо. Sотрудники Инспекционного органа по охране природы и недр Армении в ходе профилактических мероприятий, проводимых в Армавирской области, зафиксировали факт незаконной добычи песка на административной территории села Апага общины Аракс, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекционный орган сообщает, что незаконная добыча полезных ископаемых с использованием тяжелой техники без соответствующих законных оснований была немедленно пресечена.
<Техника и грузовик были перемещены на охраняемую территорию Армавирского территориального отдела Инспекционного органа. По факту совершенного преступления в Следственный комитет Республики Армения направлено сообщение>, - говорится в сообщении.
|Состоялся первый телефонный разговор между главами МИД Армении и Азербайджана
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Плановые отключения электроэнергии 13 августа
|Семья Самвела Карапетяна инициирует инвестиционный арбитраж против Армении в связи с экспроприацией <ЭСА> и требует обязать РА возместить ущерб на $500 млн.
|Правопреемник Соны Мнацаканян, сбитой кортежом Пашиняна, не получил никакой компенсации, между тем правопреемникам жертв <1 марта> выплачено 670 млн драмов: Адвокат
|Эксперт: может ли Ереван потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ, в которых содержатся территориальные претензии к Армении?
|Инспекционный орган направил сигнал о незаконной добыче песка в общине Аракс в СК
|Успешные результаты нацпрограммы школьного питания улучшили показатели посещаемости и успеваемости армянских учеников - посольство РФ
|Грузинский аналитик: <Грузинская мечта> обеспокоена процессами, происходящими в Вашингтоне
|Гаро Пайлан призвал Эрдогана немедленно открыть границу с Арменией
|Конец шантажу - народ может потребовать привлечения к ответственности команды Пашиняна: Левон Зурабян
|МВД: Управление машиной без водительских прав дважды приведет к уголовной ответственности
|РПА расценивает подписанный в США меморандум, как очередной капитулянтский документ, подписанный под давлением односторонних требований и геополитических процессов
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА осудила очередные уступки, навязываемые стране вашингтонской декларацией
|У Роберта Кочаряна и других требуют возместить 670 миллионов драмов, выделенных жертвам событий 1 марта
|В Армении стартуют армяно-американские миротворческие совместные военные учения
|Трамп назвал Пашиняна и Алиева замечательными людьми
|Партия "Страна для жизни": Власти Армении используют вашингтонскую декларацию как опасную предвыборную манипуляцию
|Премьер-министр РА: установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС
|Канадский депутат: В Армении свободные дискуссии о будущем страны сегодня должны быть защищены больше, чем когда-либо
|Защита Самвела Карапета: Вопреки решению суда, арест бизнесмена скорее всего будет продлен
|Договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном, является историческим шагом на пути к прочному миру - Эрдоган
|Адвокат Галстаняна опубликовал вырезанные фрагменты или <Как правоохранители совместными усилиями обманули общество>
|Вазген Мурадян назначен советником министра юстиции
|Пашинян ушел в очередной отпуск
|Глава МИД РА: на сегодняшний день парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является наиболее значимым этапом
|IDBank увеличил уставный капитал
|Мирзоян и Каллас обсудили «сделку Трампа» по Южному Кавказу
|Мирзоян переговорил с Арагчи
|Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым
|МИД Армении начал формальный процесс роспуска МГ ОБСЕ
|Апелляционный суд Армении признал незаконным арест Самвела Карапетяна
|Омбудсмен Армении отреагировала на нарушение трудовых прав граждан Индии, но пока не предоставила решения проблемы
|Премьер-министр Грузии поздравил Армению и Азербайджан с парафированием мирного соглашения
|Пашинян: мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном - прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира
|Госрегистр Армении: Не все арцахские компании успели перерегистрироваться в Армении
|МИД РА представило парафированное в Вашингтоне соглашение между Арменией и Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений
|Плановые отключения электроэнергии 12 августа
|Пашинян сообщил Эрдогану, что атмосфера для реализации ранее достигнутых договоренностей сейчас более благоприятна, чем когда-либо
|Пашинян созвонился с Макроном
|Скоропостижно скончался военнослужащий ВС Армении
|Экс-депутат: Для Армении процесс реализации "вашингтонских документов" ещё должен пройти испытание временем
|Политолог: Трехсторонняя встреча в Вашингтоне нацелена на ослабление России и Ирана в регионе
|Канада приветствует достигнутые в Вашингтоне соглашения
|<Перекресток мира> может обернуться <перекрёстком войны> - Грант Багратян о провале транспортного проекта
|Пашинян переговорил с Путиным
|Политолог: Армения стоит перед императивом нового этапа независимости в нынешних территориальных реалиях
|Король Иордании поздравил Пашиняна с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате вашингтонских переговоров
|Совет дипломатов: Любой мир, построенный на изоляции, принуждении или обмане, обречен на провал
|Экс-депутат: Для Армении процесс реализации "вашингтонских документов" ещё должен пройти испытание временем
|Пашинян Пезешкиану рассказал о возможностях, которые открываются по итогам вашингтонских переговоров
|Экс-глава Инспекционного органа присвоил талоны на топливо на 10,8 млн драмов и премиальные на 3,5 млн драмов: Антикоррупционный комитет РА
|МИД ИРИ: Сегодня состоится разговор Пезешкиана с Пашиняном
|Иранист: Вашингтонская декларация от 8 августа открывает дверь для дальнейших спекуляций со стороны Баку
|Замглавы МИД РА: договоренности, достигнутые при посредничестве США, также открывают важные возможности для нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Международный юрист Роберт Амстердам приехал в Армению
|Президент Ирана: Иран поддержит реализацию "Зангезурского коридора", но только если он не нарушит территориальную целостность государств региона
|Первое заседание суда по делу Микаэла Аджапахяна состоится 15 августа
|Комитет по защите прав арцахцев: Настоящий мир между Арменией и Азербайджаном невозможен без реализации прав народа Арцаха
|Соглашения с Азербайджаном провалятся, если Пашинян не выполнит "домашнее задание" Алиева
|Читать больше
|Эксперт: может ли Ереван потребовать внесения изменений в азербайджанские учебники для общеобразовательных школ, в которых содержатся территориальные претензии к Армении?
|Политолог: Трехсторонняя встреча в Вашингтоне нацелена на ослабление России и Ирана в регионе
|Политолог: Армения стоит перед императивом нового этапа независимости в нынешних территориальных реалиях
|Иранист: Вашингтонская декларация от 8 августа открывает дверь для дальнейших спекуляций со стороны Баку
|Библия не называет сынами Божьими тех, кто, служа дьяволу, навлёк на своих верующих несчастья - политик
|Читать больше
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении