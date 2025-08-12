Вторник, 12 Августа 2025 15:10

АрмИнфо. Бывший депутат турецкого парламента от прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Гаро Пайлан в своем микроблоге X призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедля открыть границу с РА.

<Наш долг - немедленно предпринять шаги для того, чтобы этот мир стал постоянным>, написал он.

<Уважаемый господин Эрдоган, немедленно откройте границу между Турцией и Арменией. Объедините народы Армении, Турции и Азербайджана. Давайте сделаем этот шаг незамедлительно>, - добавил Пайлан.

Как считает экс-депутат турецкого парламента, лидеры Азербайджана и Армении подписали <историческое соглашение>, положившее конец десятилетиям вражды, в присутствии президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.