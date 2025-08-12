Вторник, 12 Августа 2025 15:05

АрмИнфо. В Кодекс об административных нарушениях внесены изменения, согласно которым со 2 августа за повторное вождение без водительских прав нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба МВД, помимо этого, отныне штраф в 25 000 драм, установленный прежним регулированием, теперь вырос до 50 000 драм.

Как заверил заместитель начальника Дорожной полиции Арман Чилингарян, криминализация нарушения не является самоцелью, а преследует цель снизить количество случаев вождения транспортных средств без водительских прав под угрозой наказания. "Эти изменения, инициированные Министерством внутренних дел, направлены исключительно на укрепление общественной безопасности и культуры безопасного вождения", - заверил Чилингарян.

Напомним, что ранее за вождение автомобиля лицами, не имеющими водительских прав, был предусмотрен штраф в размере 25 тысяч драм. Однако уже тогда отмечалось, что во многих случаях это не останавливает нарушителей, которые могут многократно повторять подобные действия.

В связи с этим в МВД предложили квалифицировать повторное нарушение как злостное и карать за него уже не в административном, а в уголовном порядке - по статье 344 Уголовного кодекса.