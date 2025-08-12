Arminfo.info


 Вторник, 12 Августа 2025 13:10
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС

Премьер-министр РА: установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антонио Костой.

Как передает пресс-служба правительства, премьер-министр представил председателю Европейского совета результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, 8 августа. В частности,  он указал на  парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию".

Премьер-министр подчеркнул, что установленный мир открывает новые инвестиционные возможности для расширения сотрудничества Армения-ЕС.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с повесткой дня Армения-ЕС, а также организационные вопросы саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Армении весной 2026 года.  

