Вторник, 12 Августа 2025 13:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Арарат Мирзоян представил результаты обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Вашингтоне с участием президента США Дональда

Трампа, которые имеют большое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Армении выразил признательность Казахстану за разделяемое им видение и оказанную поддержку в этом процессе.

Арарат Мирзоян и Мурат Нуртлеу обменялись мнениями по вопросам расширения взаимовыгодного и стратегически ориентированного партнерства между двумя странами. Они обсудили возможности, которые открываются благодаря разблокированию региональных коммуникаций и развитию транспортной сети.