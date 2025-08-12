Вторник, 12 Августа 2025 13:00

АрмИнфо. В Армении демократия, свобода вероисповедания, независимые и открытые дискуссии о будущем страны должны быть защищены сейчас больше, чем когда-либо.

Так на своей странице в Фейсбук член федерального парламента Канады Гарнет Генуис отреагировал на задержания архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна. В связи с этим он напомнил, что в прошлом году имел возможность лично встретиться с Багратом Галстаняном в парламенте Канады. "Разделяю озабоченность многих армян по поводу продолжающегося заключения архиепископов", - написал депутат.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Задержания и аресты продолжаются.