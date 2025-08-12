Вторник, 12 Августа 2025 12:45

АрмИнфо. Договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном в США, является историческим шагом на пути к прочному миру. Об этом накануне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает агентство Анадолу, президент Турции отметил, что в субботу состоялся его телефонный разговор с президентом Азербайджана

Ильхамом Алиевым. Эрдоган также напомнил, что в субботу состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждались вопросы снятия блокады коммуникаций в регионе, а также условия открытия армяно-турецкой границы.

"Создание мирной обстановки, восстановление автомобильных и железных дорог в нашем регионе, открытие пограничных пунктов и обеспечение свободного движения товаров будут отвечать интересам всех стран региона", - сказал глава турецкого государства.