Вторник, 12 Августа 2025 10:52

АрмИнфо. 11 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ноэлем Барро.

Как передает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подробно представил соглашения от 8 августа, подчеркнув, среди прочего, что парафирование Мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является наиболее значимым этапом в этом процессе на сегодняшний день.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что сегодня государствам- участникам ОБСЕ было направлено совместное обращение Армении и Азербайджана о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения.

Арарат Мирзоян и Жан-Ноэль Барро обменялись мнениями о беспрецедентных возможностях для увеличения взаимосвязанности стран региона и их партнеров за его пределами, которые могут открыться в результате реализации договоренности о разблокировке региональных коммуникаций.

Глава МИД РА выразил благодарность Франции за поздравления и постоянную поддержку в этом процессе.