Вторник, 12 Августа 2025 00:39

АрмИнфо.Из IDBank-а сообщают, что уставный капитал банка был увеличен на 17 млрд драмов и теперь составляет 51 млрд драмов.

Пополнение капитала было проведено за счет нераспределенной прибыли по решению акционера банка от 9 июля 2025 года, которое было одобрено Центральным банком Республики Армения.

Директор по управлению рисками Артур Амбарцумян подчеркнул значимость этого шага для развития и финансовой устойчивости банка.

«Это пополнение направлено на повышение финансовой устойчивости банка, укрепление показателей адекватности капитала, а также обеспечение готовности к дальнейшему развитию, новым инициативам и цифровым инвестициям», — отметил Артур Амбарцумян.