Понедельник, 11 Августа 2025 20:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом сообщает МИД РА.

Согласно сообщению, Мирзоян, ссылаясь на достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности, подчеркнул важность парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном как наиболее значимого на текущий момент этапа в процессе нормализации отношений между двумя странами.

Арарат Мирзоян отметил, что реализация договоренности по разблокированию региональных коммуникаций, в частности, проекта «Путь Трампа во имя международного мира и процветания», окажет важное влияние на расширение взаимосвязанности в Южном Кавказе и за его пределами.

Глава МИД Армении поблагодарил Каллас за поздравления, переданные от имени ЕС. Собеседники также обсудили вопросы развития партнерства Армения-ЕС и важность обеспечения вовлеченности региональных проектов.