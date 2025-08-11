Понедельник, 11 Августа 2025 19:41

АрмИнфо.МИД Армении начало формальный процесс роспуска МГ ОБСЕ. Сегодня внешнеполитическое ведомство направило членам ОБСЕ совместное обращение о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, что решение о роспуске МГ ОБСЕ было принято в субботу на трехсторонней встрече в Вашингтоне. Азербайджан настаивал на этом шаге, чтобы <закрыть> карабахскую страницу в истории. Пашинян также не раз говорил об отсутствии необходимости работы группы, ее политической актуальности.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ, созданная в далеком 1992 году, возглавляла трудный процесс поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция.