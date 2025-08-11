Понедельник, 11 Августа 2025 18:24

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Анаит Манасян отреагировала на нарушение трудовых прав граждан Индии, работающих на одной из фабрик в городе Иджеван.

Как сообщили в пресс-службе офиса Омбудсмена, с целью ознакомления с проблемами, касающимися прав иностранцев, ранее, 6 августа, представитель Тавушского областного подразделения аппарата защитника прав человека провел беседу с некоторыми сотрудниками фабрики.

"Все вопросы, касающиеся прав человека, обобщаются в аппарате Омбудсмена и будут направлены в компетентный государственный орган. Защитник будет последователен в рамках своей компетенции, чтобы трудовые права защищались надлежащим образом", - резюмировала Манасян.

Напомним, что 6 августа в социальных сетях появились кадры того, как группа граждан Индии перекрыла дорогу Ереван-Иджеван. Они сообщили, что такая мера была предприняла ими в связи с неоплатой их труда. Кроме того, они требовали повышения зарплат. Однако, директор предприятия, в котором они работали, сообщил, что никаких задолженностей по выдаче зарплат нет.