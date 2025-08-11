Понедельник, 11 Августа 2025 18:21

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр представил президенту Казахстана результаты переговоров, состоявшихся в столице США, Вашингтоне, в частности, парафирование <Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном>, совместное заявление в ОБСЕ о роспуске механизмов МГ ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект <Путь Трампа во имя международного мира и процветания>.

Президент Казахстана поздравил премьер-министра Армении с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате достигнутых договоренностей и выразил поддержку этому процессу.

<Собеседники обсудили открывающиеся в регионе новые инвестиционные возможности и согласились, что это получит положительный отклик со стороны инвесторов обеих стран.

Премьер-министр Республики Армения и президент Республики Казахстан достигли договоренности о продолжении активного политического диалога>, - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 августа состоялась президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

<Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии Президента США Дональда Трампа.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе>, - сообщает Акорда.

Глава Казахстана также подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров.