Понедельник, 11 Августа 2025 18:19

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Армению и Азербайджан с парафированием мирного соглашения.

В беседе с журналистами, премьер-министр Грузии отметил, что это соглашение будет способствовать укреплению мира и экономическому

процветанию в нашем регионе, на Южном Кавказе и в Закавказье.

"Это принципиально важно. Естественно, мы приветствуем подписание этого соглашения. Мы сделали всё возможное, чтобы способствовать подписанию такого соглашения, используя имеющиеся у нас ресурсы. Конечно, мы должны поблагодарить президента Трампа. Именно его лидерство обеспечило подписание этого соглашения", - отметил Ираклий Кобахидзе, слова которого приводят грузинские СМИ.