Понедельник, 11 Августа 2025 18:12

АрмИнфо. Это соглашение является прочной основой для установления надежного и долгосрочного мира, результатом согласия между Арменией и Азербайджаном, отражающего сбалансированные интересы двух стран. Об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, поделившись ссылкой на официальный сайт министерства иностранных дел, где опубликован текст Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, парафированного в Вашингтоне.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире>.

Соглашение состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.