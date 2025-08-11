Понедельник, 11 Августа 2025 17:38

АрмИнфо. Министерство иностранных дел РА представило парафированное в Вашингтоне соглашение между Арменией и Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений.

Соглашение состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.

В документе подтверждается, стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. Они подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу, и не будут предъявлять таких претензий в будущем. Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных на расчленение или нарушение, полностью или частично, территориальной целостности или политического единства другой Стороны. Стороны будут воздерживаться во взаимных отношениях от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. Они не будут позволять какой-либо третьей стороне использовать свою территорию для применения силы против другой стороны способом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. Стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга. В течение _____ дней после обмена уведомлениями между сторонами о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения стороны устанавливают дипломатические отношения друг с другом в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов соответственно.

В полном соответствии со своими обязательствами стороны ведут добросовестные переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с положениями, согласованными комиссиями, с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между ними. Стороны не размещают вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы. До делимитации и последующей демаркации общей границы стороны принимают взаимосогласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах. Оба государства будут также сотрудничать в вопросе пропавших без вести.