Понедельник, 11 Августа 2025 17:34

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11 :00 -17 :00 жилой дом 5 на улице Корюна, частные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 , жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на улице Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21а, 4/7 на улице Ширака, частные дома на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ар мавир ской области:

11 : 00-17 : 00 село Воскеат;

в Ара гацотн ской области:

11 :00 -17 : 00 села Арташаван, Уши, Оганаван; частично село Сагмосаван;

в Араратской области:

10 ։ 00-12 ։ 00 частично квартал “Нор” в городе Масис; частично село Геганист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 село Кахцрашен, Таперакан, Аралез, Зангакатун и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15 ։ 00-16 ։ 00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:00–14:00 квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

10:00–16:00 село Агавадзор частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

11:00-17:00 села Норагюх, Котайк; 3, 4, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, кварталы “Усанохакан”, Пожарный”, улица Атиса, родильный дом и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мэрия Абовяна, ОАО “Ашвич”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”;

в Сюникской области:

09:30-11:30 частично село Тех;

09:30-12:00 жилые дома 6/24, 4/64, 10 на улице Абовяна, жилые дома 1, 3, 3/12А, 3/17, 3/2, 3/20, 3/21, 3/4, 3/8, 3/9, 4, 4/1, 4/2, 4/33, 4/38, 5, 5/15А, 6, 7, 7/37, 7/38, 7/5, 8, 9, 9/1, 9/1/2, 9/25, 9/26, 9/7А на улице Бакунца, жилые дома 1, 1/2, 1/3, 1/31, 10, 10/30, 11, 2, 2/19, 2/5, 3, 3/20, 3/3, 3/31, 4, 4/25, 5, 5/31, 5/7, 6, 6/1, 6А, 7, 8, 8/29, 8/3, 8/30, 8А, 9, 9/28, 9Г на улице Гая, жилые дома 1, 2/4, 7, 7/1, 9 на улице Гетапня, квартал «Давташен», жилой дом 2г на улице Лернагорцнер, жилые дома 1, 1/1/4, 1/А, 10, 12,1 4, 1А, 2, 2/А, 2А/33, 31, 3/11, 3/14/2, 3/2, 3/33, 3/5, 3/6, 3/8, 3А, 3/А/38, 3ա, 3А/35, 3А/41, 4, 5, 6, 6/14г, 6/49, 58, 51, 6/54, 6/55, 6/57, 6/63, 7, 8, 8/46/1, 8/А на улице Ханджяна, жилые дома 10, 10/1, 4, 8, 8/43, 9, 9/1/3, 9/37, 9/39, 9/40, 9/43/1 на улице Шаумяна; жилые дома 4, 4/48, 4/49, 4/50, 4/г, 5, 5/2, 5/5, 6, 6/4, 7, 7/45А, 7/48/2, 7/49, 7/5, 7/51, 7А на улице Ширванзаде, жилые дома 4, 5, 6, 9 на улице Чаренца, жилые дома 1, 1/1, 1/6, 1/7, 2, 2/40, 2/41, 2/42, 3, 3/1, 3/41, 4, 5/1, 6А на улице Теряна, квартал «Верин Ханд», частично село Лернадзор, села Катнарат, Пухрут;

13:00-17:00 частично село Хндзореск.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.