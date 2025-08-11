Понедельник, 11 Августа 2025 17:24

АрмИнфо. После телефонного разговора с лидерами Ирана, Франции, России и королем Иордании, о результатах состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров премьер Никол Пашинян рассказал президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Согласно пресс-службе армянского кабмина, премьер-министр представил президенту Турции итоги переговоров, сообщив, в частности, о парафировании <Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном>; совместном обращении в ОБСЕ для роспуска механизмов МГ ОБСЕ; разблокировании региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и на основе взаимности; проекте <Путь Трампа во имя международного мира и процветания>.

Премьер-министр Пашинян отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для выхода на новый уровень регионального сотрудничества.

<Были также обсуждены вопросы армяно-турецкой двусторонней повестки, в частности, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

Премьер-министр отметил, что атмосфера для реализации этих договоренностей сейчас более благоприятна, чем когда-либо.

Собеседники достигли договоренности о продолжении активного политического диалога>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.