 Понедельник, 11 Августа 2025 16:27
Наира Бадалян

Пашинян созвонился с Макроном

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сегодня ранее Пашинян успел переговорить с лидерами ряда стран, в частности, Ирана и России.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся 8 августа с. г. в столице США Вашингтоне, в частности, парафирование <Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном>, совместное заявление в ОБСЕ о роспуске механизмов МГ ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект <Путь Трампа во имя международного мира и процветания>.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности в Армении и регионе.

Собеседники выразили взаимную готовность продолжить активный политический диалог по двусторонней и международной повесткам дня.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Макрона за постоянную поддержку.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

Кроме того, Вашингтон и Ереван подписали отдельный меморандум, предполагающий участие США в строительстве и управлении этой инфраструктуры непосредственно на юге Армении. 

