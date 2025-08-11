Понедельник, 11 Августа 2025 15:54

АрмИнфо. 11 августа скоропостижно скончался военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны РА Ваге Григорьевич Закарян. Об этом сообщила пресс-служба МО РА.

Как отмечается в сообщении, причины смерти будут установлены в результате комплексных экспертиз и расследований.

Министерство обороны выражает соболезнования и поддержку семье, близким и сослуживцам военнослужащего.