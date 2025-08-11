Понедельник, 11 Августа 2025 15:44

АрмИнфо. Трехсторонняя встреча в Вашингтоне нацелена на ослабление России и Ирана в регионе. Такое мнение 11 августа на пресс-конференции в Ереване выразил политолог Сурен Суренянц.

Политолог в этом ключе отметил, что отрицательная реакция из Москвы и Тегерана была вполне ожидаема. Кроме того, он заверил, что эта встреча также вызвала недовольство в Китае и Индии. "Реакция, которая поступила из Москвы, уже показала, что там не признают те соглашения, которые были достигнуты сторонами в Вашингтоне. А реакция из Ирана на этот счет еще более резкая, ведь там имеют свои очевидные опасения", - считает Суренянц.

Однако, он обратил внимание, что несмотря на это, обе страны пока что не в состоянии предпринять конкретных шагов и ограничиваются лишь заявлениями. Он пояснил, что в случае с Россией все ресурсы сейчас забирает война в Украине, выразив убеждение, что если бы не она, то в Армении уже давно повторились бы события, которые имели место в Грузии (победа пророссийской партии в Грузии - ред.). "Поэтому в данный момент пока что неясно, чего можно ожидать от России. Что же касается Ирана, то надо понимать, что в этом вопросе Иран союзник не властям Армении, а армянским интересам. Однако Иран тоже ослаб на фоне войны (с Израилем - ред.) и не сможет без поддержки России не позволить переступить через "красные линии" ", - обратил внимание эксперт.

По словам Суренянца, необходимо время, чтобы понять, какие реальные последствия ожидают страну после встречи в Вашингтоне, и какую стоит ожидать реакцию от заинтересованных сторон. В этом ключе политолог также обратил внимание на важность предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. "Эта встреча важна не только в контексте войны в Украине, но и с точки зрения глобальной политики. От этой встречи зависит также реакция России на происходящее в Армении, которая будет намного важнее тех заявлений, которые звучат сегодня. При этом надо понимать, что Никол Пашинян довел страну до такого состояния, что даже реакция России и Ирана может иметь для нас отрицательные последствия. Однако их отсутствие может оказаться еще более опасным", - резюмировал Суренянц.

Напомним, что 9 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.