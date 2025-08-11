Понедельник, 11 Августа 2025 15:40

АрмИнфо. Решение властей о предоставлении коридора США уже дает свои <плоды> - несколько крупных китайский компаний отказались от участия в тендере, объявленном днями ранее правительством о строительстве участка Сисиан-Каджаран магистрали <Север-Юг>. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-премьер- министр Армении Грант Багратян.

Он отметил, что именно на этом участке расположены Баргушатский и Каджаранский тоннели протяженностью 9.7 км. и 7.2 км. соответственно. В этой связи бывший премьер-министр обратил внимание на то, что пробурить тоннель в базальтовых породах способны только несколько китайских компаний.

По его словам, после сдачи дороги Горис-Капан врагу, этот участок был единственной надеждой на восстановление полноценного транспортного сообщения с Ираном.

В случае запуска этой дороги шелковый путь One road one belt проходил бы через Иран, затем через территорию Армении выходил бы на грузинский порт Анаклия, откуда морским путем, а затем и через реку Дунай достигал бы глубин Европы.

<Именно этот маршрут был выбран Китаем, на котором не должно было быть турецких государств. Сейчас все под угрозой - неизвестно американцы и турки позволят ли магистрали из Ирана пересечь Мегринский коридор. Мы теряем около 20 млн. тонн транзитного груза. Боюсь, проект правительства <Перекресток мира> превратится в <Перекресток войны>. Надеемся, что все же несколько компетентных компаний примут участие в тендере>, - подчеркнул Багратян.

Напомним, что днями ранее в ходе трехсторонней встречи в Вашингтоне Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали совместную декларацию.

Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы <Маршрут Трампа для международного мира и процветания> (TRIPP) на территории Республики Армения.

<Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения, с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения>, - говорится в декларации.